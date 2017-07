Torino : le président très clair pour Belotti

Alors que l'attaquant Andrea Belotti (23 ans, 35 matchs et 26 buts en Serie A en 2016-2017) souhaite rejoindre le Milan AC, le Torino n'a pas l'intention de le laisser partir. Le président Urbano Cairo est catégorique : le buteur italien ne quittera pas le Piémont cet été.

"On ne le vendra pas", a insisté le patron du Toro face à la presse italienne. La clause libératoire de Belotti est fixée à 100 millions d'euros et le Milan AC ne propose pour le moment 40 millions d'euros plus le défenseur Gabriel Paletta et l'attaquant Mbaye Niang.