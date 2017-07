PSG : Neymar, la presse catalane s'enflamme !

PSG : Neymar, la presse catalane s'enflamm e ! Par Romain Lantheaume - Le 21/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la prise de parole du joueur (voir ici) et la mise en garde du président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu (voir la brève d'hier à 20h11), les rumeurs qui lient l'ailier Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) au Paris Saint-Germain continuent de fleurir et de déchaîner les passions en Catalogne. Jeudi soir, la Radio Catalunya s'est aventurée à affirmer que "Neymar au PSG, c'est fait à 95%" ! Dans le même temps, le média évoque une éventuelle prime à la signature pour le père du Brésilien "beaucoup plus élevée que les 40 millions d'euros de prime offerts par le Barça" au moment de la signature du joueur. A en croire la même source, un salaire de 40 M€ net annuel attendrait également le Sud-Américain dans la capitale pour en faire le joueur le mieux payé du monde ! Difficile de donner du crédit à ces chiffres surréalistes étant donné que le Barça n'est absolument pas vendeur et que le PSG, s'il souhaite passer à l'action, devra déjà s'acquitter des 222 M€ de clause libératoire du Blaugrana… En tout cas, si l'entourage de Neymar souhaitait mettre la pression sur son club en relançant la rumeur PSG, c'est réussi tant la Catalogne s'agite autour de ce feuilleton ces dernières heures ! Difficile de donner du crédit à ces chiffres surréalistes étant donné que le Barça n'est absolument pas vendeur et que le PSG, s'il souhaite passer à l'action, devra déjà s'acquitter des 222 M€ de clause libératoire du Blaugrana… En tout cas, si l'entourage de Neymar souhaitait mettre la pression sur son club en relançant la rumeur PSG, c'est réussi tant la Catalogne s'agite autour de ce feuilleton ces dernières heures !

