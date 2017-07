PSG : une piste en moins pour Aurier...

Sur le départ au Paris Saint-Germain cet été, le latéral droit Serge Aurier (24 ans, 22 matchs en L1 en 2016-2017) ne rejoindra pas la Juventus Turin. D’après la radio RMC, les négociations entre l’ancien Toulousain et le vice-champion d’Europe se sont arrêtées sans que les deux parties ne soient parvenues à un accord. Un peu plut tôt dans la journée, la Vieille Dame avait annoncé la signature de Mattia De Sciglio au même poste (voir la brève d'hier à 12h24).

Pour l’Ivoirien, les pistes restantes mènent désormais du côté du Milan AC et de l’Inter Milan en Serie A et de Manchester United et de Manchester City en Premier League. D’après la presse anglaise, les Red Devils compteraient d’ailleurs revenir à la charge dans ce dossier. Pour rappel, le club de la capitale réclame entre 20 et 25 millions d’euros pour le champion d’Afrique 2015.