Afrique : la CAN à 24 et en juin dès 2019 !

Afrique : la CAN à 24 et en juin dès 201 9 ! « Par Romain Lantheaume - Le 21/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le football africain fait sa révolution ! A l’issue de deux jours de débats et d’échanges lors d’un symposium organisé à Rabat au Maroc, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a validé des réformes de taille concernant la Coupe d’Afrique des Nations ce jeudi. A l’image de l’Euro, le nombre d'équipes qualifiées va passer de 16 à 24 dès la prochaine édition prévue au Cameroun en 2019. Surtout, à la place des mois de janvier et février, la compétition aura désormais lieu en juin-juillet. Ce changement de dates va mettre un terme au conflit qui oppose tous les deux ans les clubs européens aux sélections africaines quant à la mise à disposition des joueurs en plein milieu de la saison. La périodicité de la CAN, qui a lieu tous les deux ans lors des années impaires, reste en revanche inchangée. Le communiqué de la CAF



