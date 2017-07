Barça : Neymar, Bartomeu prévient le PSG !

Barça : Neymar, Bartomeu prévient le PS G ! « Par Romain Lantheaume - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Loin de s’atténuer malgré la prise de parole du joueur, les rumeurs qui lient l’ailier du FC Barcelone, Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017), au Paris Saint-Germain continuent de fleurir, la dernière en date faisant état d’une rencontre à venir entre le père du Brésilien et le directeur sportif francilien Antero Henrique (voir la brève de 16h22). Bien décidé à mettre un terme à ce feuilleton, le président du club catalan, Josep Maria Bartomeu, a pris la parole ce jeudi. "Neymar n’est pas sur le marché, a clamé le dirigeant à l’agence de presse AP. Il a un contrat avec nous pour 4 ans et, bien sûr, nous comptons sur lui. Il fait partie de notre équipe, de notre trident. Ces clauses (222 millions d’euros, ndlr) sont impossibles à activer, si vous voulez vous conformer au fair-play financier. Si quelqu’un ne veut pas se conformer, bien sûr, il peut l’activer." A priori, le PSG ne comptait de toute façon pas activer la clause libératoire du Sud-Américain, et comme le Barça sort les barbelés, difficile de croire que la rumeur débouchera sur du concret. Une fois de plus… A priori, le PSG ne comptait de toute façon pas activer la clause libératoire du Sud-Américain, et comme le Barça sort les barbelés, difficile de croire que la rumeur débouchera sur du concret. Une fois de plus…

