Bordeaux : Rolan recale un prétendant Par Romain Lantheaume - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur le départ cet été à Bordeaux, l’attaquant Diego Rolan (24 ans, 29 matchs et 9 buts en L1 en 2016-2017) vient de refuser de rejoindre Fulham. Le club de Championship s’était pourtant déjà mis d’accord avec les Girondins sur un transfert d’un peu plus de 7 millions d’euros, mais les négociations avec le joueur ont échoué, révèle L’Equipe. Au vu de sa situation, l’Uruguayen va rester à l’écart en Aquitaine puisqu’il ne fait pas partie du groupe bordelais retenu par l’entraîneur Jocelyn Gourvennec pour le stage à Saint-Jean de Luz. Comme les défenseurs Nicolas Pallois et Maxime Poundjé, eux aussi sur le départ et non-convoqués, le Sud-Américain va devoir trouver une porte de sortie… De retour en Premier League, Newcastle est notamment annoncé sur les rangs.

