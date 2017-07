TFC : le magnifique hommage de Braithwaite

Transféré à Middlesbrough pour 11 millions d’euros, l’attaquant Martin Braithwaite (26 ans) a quitté Toulouse après quatre saisons intenses. Touché par ce départ, le Danois a rendu un vibrant hommage à son ancien club.

"J’ai passé quatre années fantastiques à Toulouse. Elles ont été parmi les plus belles de ma vie, sur et en dehors du terrain. Tout le monde ne peut dire qu’il a vécu quelque part et s’est senti si attaché à une ville et un club comme je l’ai été... Toulousain un jour, Toulousain toujours", a relayé Braithwaite sur les réseaux sociaux.

Les supporters des Pitchounes apprécieront !