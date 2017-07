Monaco : Mbappé, le club montre les crocs !

Monaco : Mbappé, le club montre les croc s ! « Par Damien Da Silva - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'AS Monaco avait un message à faire passer à certains prétendants de son attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 en 2016-2017) ! Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, le champion de France a déploré les approches directes réalisées auprès de l'international français ou de son entourage par des "clubs importants du football européen". "Afin de mettre fin à cette situation inacceptable, l’AS Monaco envisage de demander à la Ligue de Football Professionnel et à la FIFA d’engager des procédures disciplinaires à l’encontre des clubs contrevenants", peut-on notamment lire. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, les clubs les plus insistants pour Mbappé, sont-ils concernés par cette mise au point ? Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, les clubs les plus insistants pour Mbappé, sont-ils concernés par cette mise au point ?

