PSG : Daniel Alves juge ses débuts Par Damien Da Silva - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recrue phare du mercato d'été du Paris Saint-Germain pour l'instant, le latéral droit Daniel Alves (34 ans) a réalisé ses débuts face à l'AS Roma (1-1, 5-3 t.a.b.). Noté 4/10 par la rédaction de Maxifoot (voir debrief et notes), le Brésilien a été plutôt décevant, mais s'est montré tout de même satisfait de ses premiers pas. "Je suis content de mes premiers pas avec le club. J’espère encore en faire plus. C’est plus facile de débuter aux côtés d’autres joueurs brésiliens car je suis habitué à jouer avec eux. A Paris, il y a beaucoup de joueurs de qualité, que ce soit les onze sur le terrain ou ceux amenés à rentrer en jeu. Tous les joueurs vont devoir donner le meilleur pour le club afin d’obtenir des résultats", a commenté l'ancien joueur de la Juventus Turin. Ce n'est bien sûr que le début de la préparation et Alves a encore du temps afin de monter en puissance. Ce n'est bien sûr que le début de la préparation et Alves a encore du temps afin de monter en puissance.

