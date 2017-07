PSG : Rabiot, la promesse d'Emery

Parfois aligné comme sentinelle la saison dernière au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 en 2016-2017) a plusieurs fois répété qu’il aimerait ne plus évoluer dans ce rôle à part pour dépanner occasionnellement. Et la requête du Tricolore a été entendue par son entraîneur Unai Emery.

"Il préfère évoluer en 8 et on va faire en sorte qu'il joue plus dans cette position, a promis le Basque dans les colonnes de L’Equipe. Rabiot a beaucoup progressé la saison dernière, comme Presnel Kimpembe. On a beaucoup travaillé avec lui."

Alors qu’il temporise pour prolonger au PSG ( voir la brève de 10h43 ), où il est sous contrat jusqu’en juin 2019, Rabiot se montrera peut-être plus réceptif si le technicien espagnol l’utilise à son poste de prédilection.