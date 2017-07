OM : Eyraud évoque la suite du mercato « Par Damien Da Silva - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En marge de la présentation d'Adil Rami mercredi, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a évoqué la suite du mercato d'été du club phocéen. Et sans surprise, l'OM devrait encore se montrer actif dans les semaines à venir pour renforcer l'effectif à la disposition de Rudi Garcia. "On a recruté 7 joueurs, c'est un nombre important avec des joueurs d'expérience. Donc c'est sûr qu'on a fait le plus important, on peut le dire comme ça. Mais dans notre attitude, dans la façon d'envisager ce mercato, on se laisse toujours la possibilité de saisir des opportunités. On sait qu'il peut y en avoir jusqu'au 31 août", a déclaré le boss olympien. Autant dire qu'on va encore entendre parler de l'OM sur cette période des transferts. Autant dire qu'on va encore entendre parler de l'OM sur cette période des transferts.

News lue par 11967 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+