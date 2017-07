Inter : Kondogbia contacté par Paris et le Barça « Par Damien Da Silva - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré des performances décevantes depuis son arrivée à l'Inter Milan en 2015, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia (24 ans, 24 matchs et 1 but en Serie A en 2016-2017) conserve une belle cote de popularité. La preuve avec cette révélation réalisée par son frère Evans Kondogbia, qui gère ses intérêts. "Il y a beaucoup d'équipes qui ont voulu discuter. Je le répète, les rumeurs qui ont associé de nombreuses formations à Geoffrey sont réelles, même pour le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Ils ont appelé, rien de plus. Ils voulaient juste connaître sa situation", a commenté le représentant de l'ancien Monégasque pour le quotidien AS. Pour l'instant, l'avenir de Kondogbia reste incertain puisque l'Inter n'a pas l'intention de brader un joueur recruté pour 36 millions d'euros. Pour l'instant, l'avenir de Kondogbia reste incertain puisque l'Inter n'a pas l'intention de brader un joueur recruté pour 36 millions d'euros.

