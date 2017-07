PSG : U. Emery - "Ben Arfa, la décision du club" « Par Romain Lantheaume - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu utilisé la saison passée et clairement poussé vers la sortie cet été, le milieu offensif Hatem Ben Arfa (30 ans, 23 apparitions en L1 en 2016-2017) a agité l’actualité du Paris Saint-Germain au cours des derniers jours. Alors que des rumeurs affirment que le président francilien Nasser Al-Khelaïfi se trouve à l’origine de la mise à l’écart du Tricolore (voir ici), l’entraîneur du PSG Unai Emery a affirmé qu’il s’agit d’une décision commune. "Sur Ben Arfa, on a fait les rendez-vous avec le président et Antero (Henrique, le directeur sportif, ndlr), donc, on a pris la décision tous les trois, a assuré le Basque dans les colonnes du journal L’Equipe. Ce n'est jamais facile quand des joueurs s'entraînent en dehors du groupe, mais il est mis dans de bonnes conditions pour travailler. (…) Nous avons beaucoup de joueurs dans l'effectif. C'est la décision du club. C'est un bon joueur mais, ici, pour aller plus haut et gagner sa place, c'est plus difficile." Un départ ne sera pas évident à négocier dans la mesure où l’ancien Niçois n’a aucune intention de s’asseoir sur sa dernière année de contrat… Un départ ne sera pas évident à négocier dans la mesure où l’ancien Niçois n’a aucune intention de s’asseoir sur sa dernière année de contrat…

