PSG : Emery évoque la rumeur Neymar

Depuis le début de la semaine, la presse espagnole spécule sur les supposées envies de départ de l'ailier du FC Barcelone, Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017), et sur d'éventuelles discussions avec le Paris Saint-Germain. Invité à s'exprimer sur cette rumeur, l'entraîneur du vice-champion de France, Unai Emery, n'a pas cherché à démentir l'intérêt du club de la capitale pour le Brésilien. "Depuis qu'il est arrivé à Barcelone (en 2013), Neymar a beaucoup progressé, j'y ai assisté quand j'étais à Séville. Et maintenant, il appartient au top 5 mondial. Le président et le club travaillent depuis des années pour attirer les meilleurs joueurs, a souligné le Basque dans les colonnes du journal L'Equipe. L'équipe, mais aussi les supporters, seraient contents que l'on compte un joueur du top 5, 6 ou 7 en plus de ceux déjà très forts qui sont ici. Après, cette quête n'est pas aisée. Peut-être va-t-on y arriver. Peut-être pas." Le technicien espagnol a également confirmé l'intérêt du PSG pour Kylian Mbappé (Monaco) et Alexis Sanchez (Arsenal). Et le Gunner représente un dossier beaucoup plus réalisable que celui menant au Blaugrana…

