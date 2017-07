Amical : Roma 1-1 (3-5 tab) PSG (fini) Par Youcef Touaitia - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour son premier match de la préparation estivale, le Paris Saint-Germain a battu l'AS Rome (1-1, 5-3 tab) ce jeudi, à Détroit, aux Etats-Unis, à l'occasion de l'International Champions Cup. Bousculés dans les premières minutes, les Parisiens ne mettaient pas longtemps à prendre les commandes de la partie. Sérieux techniquement, frais physiquement, les hommes d'Unai Emery affichaient d'entrée un visage séduisant sans toutefois mettre en danger leurs adversaires. Jesé, parfaitement servi par Pastore, se procurait d'ailleurs la première grosse opportunité du match, sans réussite. A force de pousser, les Franciliens finissaient par trouver la faille. Après une action confuse, Jesé servait parfaitement Marquinhos, qui, tel un renard des surfaces, ne laissait aucune chance à Alisson (0-1, 36e). Dans un Comerica Park bien garni mais peu bruyant, Pastore de chargeait de faire le spectacle en multipliant les gestes de classe sur la pelouse avant la pause. Au retour des vestiaires, les Italiens se montraient plus agressifs. Sanction immédiate pour les Parisiens puisque Sadiq trompait Areola d'une frappe croisée après une excellente remise de Gerson (1-1, 60e). Le gardien du PSG sauvait les siens dans la foulée sur un terrible coup franc de De Rossi, qui filait sous la barre. Malmenés, les vice-champions de France se mettaient en difficulté seuls et subissaient les assauts transalpins. Dans le dernier quart d'heure, les partenaires de Matuidi retrouvaient leur second souffle. Le milieu français ratait même deux énormes occasions de donner l'avantage aux siens alors qu'il se trouvait seul devant Alisson. Des manqués monumentaux qui obligeaient le PSG à disputer la séance des tirs au but qu'il remportait 5-3, le seul Gerson manquant sa tentative pour la Roma. Dans la nuit de samedi à dimanche, Marquinhos et ses partenaires auront l'occasion de faire beaucoup mieux face à Tottenham. Dans le dernier quart d'heure, les partenaires de Matuidi retrouvaient leur second souffle. Le milieu français ratait même deux énormes occasions de donner l'avantage aux siens alors qu'il se trouvait seul devant Alisson. Des manqués monumentaux qui obligeaient le PSG à disputer la séance des tirs au but qu'il remportait 5-3, le seul Gerson manquant sa tentative pour la Roma. Dans la nuit de samedi à dimanche, Marquinhos et ses partenaires auront l'occasion de faire beaucoup mieux face à Tottenham.

