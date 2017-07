Liverpool : Klopp, Keita et Las Vegas... « Par Romain Lantheaume - Le 20/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'heure de la reprise a sonné il n'y a pas bien longtemps, mais Jürgen Klopp affiche déjà la forme des grands jours ! Alors que la presse anglaise fait état d'une offre de 75 millions d'euros refusée par le RB Leipzig pour le milieu de terrain Naby Keita (22 ans, 31 matchs et 8 buts en Bundesliga en 2016-2017), le manager de Liverpool a préféré ironiser au sujet de cette rumeur (voir la brève de 13h02). "D'où vous tenez ça ? 75 millions refusés aujourd'hui... Oh, mon Dieu ! Quel journal ? On est à Vegas, ou quoi ?, a plaisanté l'Allemand en conférence de presse depuis Hong Kong. Je vous l'ai dit, je ne parle pas de ça. Ah non, ce n'est pas Vegas. Comment ça s'appelle de l'autre côté de l'île en Asie ? Ah, Macao ! A Macao..." Il a beau avoir amusé la galerie en plaisantant sur ces places fortes des jeux d'argent, le coach des Reds n'a pas formellement démenti son intérêt pour Keita… Il a beau avoir amusé la galerie en plaisantant sur ces places fortes des jeux d'argent, le coach des Reds n'a pas formellement démenti son intérêt pour Keita…

News lue par 2779 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+