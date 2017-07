OM : Rami et ses OM-PSG... « Par Romain Lantheaume - Le 19/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté par l’Olympique de Marseille la semaine dernière, le défenseur central Adil Rami (31 ans) a été présenté à la presse ce mercredi. L’occasion pour le Tricolore d’exposer les motivations qui l’ont poussé à rejoindre le club phocéen après deux ans au FC Séville. "Ce que je recherche c’est cette adrénaline, cette pression, j’en ai besoin pour avancer. C’est ce qui va avec mon caractère, a affirmé l’ancien Lillois. Aujourd’hui l’OM est ambitieux, un club avec du caractère et l’envie de faire partie de l’élite européenne. C’était le moment pour revenir chez moi, en France. On m’a dit un jour : 'Marseille c’est un pays dans un pays'." "Avec les copains, on regardait souvent les matchs OM-PSG. Et c'est cet engagement qui m'avait marqué à l'époque. Puis, c'est le club français qui a remporté la Ligue des Champions... Je suis de Fréjus donc c'est un rêve d'enfant pour moi de venir ici", a également lancé la 4e recrue olympienne de l’été. Un discours qui devrait plaire à ses nouveaux supporters ! "Avec les copains, on regardait souvent les matchs OM-PSG. Et c'est cet engagement qui m'avait marqué à l'époque. Puis, c'est le club français qui a remporté la Ligue des Champions... Je suis de Fréjus donc c'est un rêve d'enfant pour moi de venir ici", a également lancé la 4e recrue olympienne de l’été. Un discours qui devrait plaire à ses nouveaux supporters !

News lue par 5475 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+