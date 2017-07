Barça : Xavi glisse un tacle à L. Enrique

Luis Enrique parti, le FC Barcelone compte renouer avec son style de jeu suite à l'arrivée d'Ernesto Valverde sur le banc. Une nécessité pour l'ancien milieu barcelonais, Xavi (37 ans), pas fan des changements opérés par l'ancien entraîneur du Barça.

"Dans l’ensemble, le Barça s’est endormi. On avait l’impression qu’il n’y avait plus de capitaine à bord du navire. Nous devons maintenir cette identité, ce modèle de jeu. Les jeunes joueurs doivent aspirer à cette façon de jouer. Les entraîneurs doivent les former au mieux. (...) Je vois d’un très bon œil l’arrivée de Valverde. Il est bien préparé, a de l’expérience, connait le club. Il a évolué dans le style Barça et sait bien le faire. Son arrivée signifie aussi le retour de ce style emblématique", a confié le joueur d'Al-Sadd au quotidien catalan Sport.

Luis Enrique appréciera...