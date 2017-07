Lyon : Darder toujours flou sur son avenir

Noté 4/10 par la rédaction de Maxifoot (voir debrief et notes ici) et plutôt discret face à l'Ajax Amsterdam (2-0) mardi en match amical, le milieu de terrain Sergi Darder (23 ans, 23 matchs et 1 but en L1 en 2016-2017) n'est pas assuré de rester à l'Olympique Lyonnais cet été. Devant les médias, l'Espagnol est resté flou concernant son avenir.

"Déterminé à m'imposer à l'OL ? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de décider. Je l'espère bien sûr, je suis très bien ici, je suis très content à Lyon, ma famille aussi. Mais ce que je veux c'est jouer, je n'ai pas encore parlé avec le club. Dans un mois, on va discuter avec le club, on va décider. Mais je suis heureux ici", a insisté le Lyonnais.

Courtisé notamment par Valence, Darder souhaite donc obtenir des garanties concernant son temps de jeu pour continuer à l'OL.