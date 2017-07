Tottenham : Sissoko pourrait être bradé « Par Romain Rigaux - Le 19/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé l'été dernier à Tottenham avec le plein de confiance, Moussa Sissoko (27 ans, 25 apparitions en Premier League en 2016-2017) se retrouve dans un état d'esprit moins joyeux un an plus tard. Peu utilisé lors de la dernière saison par Mauricio Pochettino, le milieu français veut quitter les Spurs. Le club londonien n'est pas opposé à un départ. Tottenham est bien conscient qu'il lui sera impossible de récolter les 35 millions d'euros déboursés l'été dernier pour arracher l'ancien Toulousain à Newcastle. Selon le Daily Mail, le club s'est donc résigné à perdre de l'argent dans ce dossier. Et en cas de prêt, les Spurs pourraient inclure une option d'achat et prendre en charge une partie de son salaire estimé à plus de 50 000 euros par semaine. Alors qu'un intérêt pour l'international tricolore a refait surface la semaine passée, l'OM tentera-t-il le coup pour la seconde option ? Actuellement, un renfort au milieu de terrain n'est pas la priorité, mais si une opportunité se présentait... Alors qu'un intérêt pour l'international tricolore a refait surface la semaine passée, l'OM tentera-t-il le coup pour la seconde option ? Actuellement, un renfort au milieu de terrain n'est pas la priorité, mais si une opportunité se présentait...

News lue par 8097 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+