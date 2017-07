Arsenal : le Bayern a pensé à Sanchez, mais... « Par Damien Da Silva - Le 19/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec Arsenal, l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League en 2016-2017) a affiché son envie de quitter les Gunners en annonçant qu'il souhaitait disputer la Ligue des Champions l'an prochain. Mais ça ne sera pas au Bayern Munich si on en croit les propos de l'entraîneur bavarois Carlo Ancelotti. "On a pensé à Alexis Sanchez par le passé, ces deux derniers mois. Mais après ça, le club en a discuté et l'opportunité ne s'est pas présentée. La possibilité d'un transfert n'était pas évidente. Puis on a pensé à d'autres joueurs", a commenté le technicien italien devant les médias. De son côté, le coach d'Arsenal Arsène Wenger a réaffirmé sa volonté de conserver Sanchez (voir ici). Mais le Paris Saint-Germain semble toujours actif sur ce dossier... De son côté, le coach d'Arsenal Arsène Wenger a réaffirmé sa volonté de conserver Sanchez (). Mais le Paris Saint-Germain semble toujours actif sur ce dossier...

