PSG : Verratti prêt à changer d'agent ?

Est-ce que le Paris Saint-Germain va réellement gagner au change ? D'après les informations de Sport Italia, le milieu de terrain parisien Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 en 2016-2017) envisage de changer d'agent et ainsi de laisser tomber Donato Di Campli. Maladroit dans ses déclarations, le représentant transalpin aurait perdu la confiance de son client à cause notamment de sa mauvaise gestion cet été.

Pour s'occuper de ses affaires, Verratti penserait à l'un des agents les plus puissants du football, Mino Raiola. Bien plus influant que Di Campli, l'italo-néerlandais s'est distingué avec plusieurs transferts majeurs ces dernières années (Pogba, Lukaku) et serait bien évidemment ravi d'accueillir le Francilien dans son écurie. Un tel mouvement confirmerait sûrement l'envie de départ du Transalpin...