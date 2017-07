Barça : Neymar prend la parole « Par Damien Da Silva - Le 19/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis lundi, l'attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) se trouve au cœur de l'actualité avec notamment le retour de la rumeur l'annonçant au Paris Saint-Germain. Sans évoquer directement le club de la capitale, le Brésilien s'est confié à l'occasion d'un entretien accordé à Goal. "La saison dernière est la meilleure que j'ai faite à Barcelone. Je me suis adapté à la ville, au club et je suis heureux ici. Cela se reflète sur les performances d'un athlète. C'était la saison où je me suis senti le mieux, même si nous n'avons pas gagné les titres que nous voulions. Nous avons joué de grands matchs et vécu des moments incroyables. Maintenant nous devons travailler pour la saison prochaine et ce ne sera que meilleur individuellement et pour le groupe", a commenté Neymar. Ce n'est pas vraiment le discours d'un joueur sur le départ... Ce n'est pas vraiment le discours d'un joueur sur le départ...

News lue par 19104 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+