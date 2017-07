OM : Courbis désigne le point faible « Par Romain Rigaux - Le 19/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le moment, le recrutement de l'Olympique de Marseille est plutôt séduisant avec les arrivées de Valère Germain, Luiz Gustavo, Steve Mandanda et Adil Rami. Ancien coach de l'OM, Rolland Courbis est convaincu par l'effectif marseillais, mais il émet des doutes concernant la défense. "Pour en revenir à l'ossature, je ne me fais pas de soucis pour les gardiens, le milieu et l'attaque. Avec un duo Gustavo - Sanson au milieu, complété par Lopez et Anguissa, Payet et Thauvin sur les côtés, un grand attaquant et Germain en retrait, ça peut faire très mal. D'autant que tu peux terminer les matchs avec Cabella et Ocampos qui peuvent apporter beaucoup. En revanche, les défenseurs centraux et latéraux me paraissent un peu en dessous. C'est une équipe qui, pour l'instant, ne se dessine pas pour jouer le titre. Par contre, s'il n'y avait pas l'Europa League, il y aurait vraiment un coup à jouer. L'OM serait pour moi l'outsider numéro un", a confié le technicien au site Le Phocéen. En attendant, l'OM espère toujours recruter un attaquant de renom. En attendant, l'OM espère toujours recruter un attaquant de renom.

