PSG : Ben Arfa-Al-Khelaïfi, la mise au point

Ces derniers jours, L'Equipe et le Journal du Dimanche annonçaient que la mise à l'écart d'Hatem Ben Arfa (30 ans, 32 apparitions et 4 buts toutes compétitions en 2016-2017) au Paris Saint-Germain était la conséquence d'une demande de contact du joueur auprès de l'émir du Qatar, Tamim Al-Thani, le 9 avril dernier car son président Nasser Al-Khelaïfi ne lui répondait plus. Son conseiller Michel Ouazine dément.

"C'est comique mais revenons-en aux faits. J'ai d'abord lu, il y a quelques semaines, qu'un ancien tennisman (Gaston Gaudio, ndlr) avait entendu Hatem insulter l'émir du Qatar. Aujourd'hui, c'est une autre version qui sort. Hatem aurait demandé le téléphone de l'émir en présence de Nasser Al-Khelaïfi. Je ne vais pas m'amuser à commenter ces différentes versions, mais je peux simplement vous dire que l'émir, le président Nasser Al-Khelaifi et Hatem Ben Arfa ont discuté entre eux, c'est tout. Après, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale. Ils ont échangé en arabe c'est tout. Mais Hatem n'a pas demandé d'audience à l'émir", a assuré Ouazine au quotidien Le Parisien.

Ben Arfa attend désormais de toucher l'argent de sa dernière année de contrat pour partir du PSG.