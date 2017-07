OM : Garcia déplore des sautes de concentration « Par Romain Rigaux - Le 19/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille a remporté une sixième victoire en six matchs amicaux mardi soir face au Sporting Portugal (2-1). Globalement satisfait de la préparation de son équipe, l'entraîneur Rudi Garcia prévient tout de même ses joueurs concernant des sautes de concentration. "Ça ne ressemblait pas vraiment à un match de compétition (le Sporting est arrivé en retard), on a fait de bonnes choses, mais on les a logiquement cueillis à froid. Quand ils nous pressaient plus, il n'y avait pas de rythme. On a été mieux en deuxième période, il y avait plus d'opposition aussi, parce qu'ils ont fait rentrer des joueurs intéressants, vifs, mais on a fait quelques gestes de décontraction qu'on ne doit pas faire, ça ne pardonne pas en compétition. Je ne parle pas du penalty, mais de certains mauvais choix par manque de simplicité parce qu'on s'est endormi", a expliqué le coach de l'OM dans des propos relayés par l'AFP. Pour leur dernier match de préparation, les Olympiens affronteront les Glasgow Rangers samedi à 17h. Pour leur dernier match de préparation, les Olympiens affronteront les Glasgow Rangers samedi à 17h.

News lue par 15387 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+