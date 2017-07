Leicester : Shakespeare clair pour Mahrez « Par Youcef Touaitia - Le 19/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fortement convoité par l'AS Rome, qui serait disposée à dépenser 35 millions d'euros pour s'attacher ses services, l'ailier Riyad Mahrez (26 ans, 48 matchs et 10 buts toutes compétitions en 2016-2017) n'a toujours pas quitté Leicester. A en croire son entraîneur, Craig Shakespeare, un départ n'est pour le moment pas à l'ordre du jour pour l'Algérien. "Riyad a fait part de sa position très clairement. La mienne est très simple : tant qu’il est ici et tant qu’il n’a pas d’offre, et nous n’en avons pas, ce ne sont que des spéculations. Il est sous contrat. Et je dois dire, que depuis son retour il y a deux semaines, il est totalement engagé et il s’entraîne bien. Les dépenses sont inévitables, dans n’importe quel club, mais jusqu’à ce qu’il y ait une offre pour notre joueur, nous n’avons pas de décision à prendre", a répondu le coach des Foxes au micro de la BBC. D'ici le 31 août, la situation pourrait clairement évoluer pour le meilleur joueur de Premier League en 2016. D'ici le 31 août, la situation pourrait clairement évoluer pour le meilleur joueur de Premier League en 2016.

