PSG : Ben Arfa ne "partira pas comme ça"

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa (30 ans, 32 apparitions et 4 buts toutes compétitions en 2016-2017) n'a pas été retenu pour participer au stage de pré-saison aux Etats-Unis avec le reste de l'équipe. Si le club de la capitale souhaite s'en débarrasser, l'ancien Niçois attend plus d'informations de la part de sa direction, et notamment du directeur sportif Antero Henrique. "On a eu une réunion une fois avec Antero Henrique. Il nous a dit qu'Hatem pouvait partir, qu'il était libre. Henrique a cru que ça allait passer comme une lettre à la poste. Il m'a dit : 'Demain je vais parler à Hatem, il comprendra'. Mais il ne lui a finalement rien dit... On est ouvert à toute négociation. Hatem ne partira pas comme ça. Il y a un règlement. Hatem demande à ce que son contrat soit respecté. S'ils ne veulent plus d'Hatem, ils payent la dernière année de contrat ou ils proposent au moins quelque chose", a confié le conseiller du joueur, Michel Ouazine, à Foot Mercato. La situation est claire, Ben Arfa souhaite toucher une partie de l'argent de sa dernière année de contrat et être libéré par le PSG afin de pouvoir négocier comme il le souhaite avec les formations de son choix pour s'offrir le meilleur contrat possible ailleurs.

