Dortmund : le club confirme pour Aubameyang !

Dortmund : le club confirme pour Aubameyan g ! « Par Romain Rigaux - Le 18/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans, 46 matchs et 40 buts toutes compétitions en 2016-2017) est bien parti pour rester au Borussia Dortmund cet été. Un temps annoncé au Paris Saint-Germain puis en Chine, avant d'être plus récemment ciblé par Chelsea et le Milan AC, l'attaquant gabonais sera bien retenu par son club, comme annoncé plus tôt dans la journée (voir la brève de 15h34). "Nous avons décidé qu'Auba resterait avec le Borussia. En ce qui le concerne, la fenêtre pour un transfert est fermée parce que sinon nous manquerions de temps pour le remplacer", a déclaré son directeur sportif Michael Zorc à l'AFP après la victoire face au Milan AC (3-1) ce mardi en amical, grâce à un doublé... d'Aubameyang. L'ancien Stéphanois souhaitait changer d'air cet été afin de découvrir un nouveau challenge après avoir terminé meilleur buteur (31 buts) de Bundesliga la saison passée. S'il avait initialement jusqu'au 26 juillet pour se trouver un nouveau club, la porte s'est refermée plus tôt que prévu. A moins qu'une offre exceptionnelle (100 M€) ne chamboule tout... L'ancien Stéphanois souhaitait changer d'air cet été afin de découvrir un nouveau challenge après avoir terminé meilleur buteur (31 buts) de Bundesliga la saison passée. S'il avait initialement jusqu'au 26 juillet pour se trouver un nouveau club, la porte s'est refermée plus tôt que prévu. A moins qu'une offre exceptionnelle (100 M€) ne chamboule tout...

