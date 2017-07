Guingamp : pourquoi Kombouaré a refusé les Verts « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 18/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant d'accepter de repartir pour un tour à Guingamp, Antoine Kombouaré a été sollicité par Saint-Etienne pour prendre la succession de Christophe Galtier. Interrogé par L'Equipe, le Kanak explique pourquoi il a préféré rester en Bretagne. "Bien sûr qu'il y a eu une interrogation personnelle, ne cache pas l'entraîneur de l'En Avant. Ça flatte l'égo. On écoute car c'est une forme de respect par rapport aux gens qui vous sollicitent et il n'y a pas eu que Saint-Etienne. Mais il était important de voir ce que je pouvais montrer lors d'une deuxième saison à Guingamp. J'ai voulu poursuivre l'aventure. J'étais un entraîneur heureux, mais surtout un homme heureux. Quand ces conditions sont réunies, tu prends vite ta décision. (…) Après, je ne dis pas que si, demain, Arsenal ou Manchester United me sollicitent, je n'irai pas voir le président. Je suis un compétiteur. Tout le monde rêve d'aller voir plus haut." Saint-Etienne n'était donc pas plus haut que Guingamp pour Kombouaré. Saint-Etienne n'était donc pas plus haut que Guingamp pour Kombouaré.

