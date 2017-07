Montpellier : un soulagement pour Sio « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 18/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Poussé vers la sortie par Rennes, Giovanni Sio (28 ans, 34 matchs et 9 buts en L1 en 2016-17) ne souhaitait pas rebondir n'importe où. L'attaquant ivoirien est donc heureux d'atterrir à Montpellier (voir la brève de 11h15), un club qui le voulait il y a déjà deux saisons. "Je suis très content et soulagé. Avec Pedro (Mendes, autre recrue en provenance de Rennes), nous avons reçu un bel accueil et on se réjouit d’avoir pu signer ici, a fait savoir l'ancien Rennais. On a hâte de démarrer cette compétition. L’objectif reste toujours le même à savoir faire mieux que la saison dernière. Je pense que nous avons un bon groupe avec des joueurs de qualité et je crois que nous avons les moyens de viser plus haut et atteindre nos objectifs. Je connais plusieurs joueurs de l’effectif comme Ryad Boudebouz, Jérôme Roussillon Stéphane Sessègnon et bien sûr Pedro Mendes qui arrive tout comme moi de Rennes, donc je n’arrive pas en terre inconnue. Pedro est quelqu’un que j’apprécie et avec qui je sais qu’on peut aller au combat." A Montpellier, Sio sera chargé de faire oublier Steve Mounié, transféré à Huddersfield Town, promu en Premier League. A Montpellier, Sio sera chargé de faire oublier Steve Mounié, transféré à Huddersfield Town, promu en Premier League.

