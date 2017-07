TFC : Tabanou pas contre un retour « Par Youcef Touaitia - Le 18/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté la saison passée à Grenade, le latéral polyvalent Franck Tabanou (28 ans) se retrouve libre après son départ de Swansea. Désireux de retrouver du temps de jeu, l'ancien Toulousain ne serait pas contre un retour chez les Pitchounes dans un avenir proche. "Le président Sadran ne m’a pas appelé. Si Toulouse est intéressé, on verra. Je n’exclus pas un retour au Téfécé. Pour le moment, le club n’est pas venu vers moi... L’avantage d’être libre, c’est de pouvoir prendre le temps de faire un choix. Même si, bien évidemment, on espère toujours signer plus rapidement dans une nouvelle équipe. Se fondre dans un groupe prend toujours un peu de temps. Sauf si on connaît bien le club...", a indiqué le natif de Thiais pour La Dépêche. Formé à Toulouse, Tabanou a porté les couleurs de l'équipe première du Téfécé entre 2009 et 2013. Formé à Toulouse, Tabanou a porté les couleurs de l'équipe première du Téfécé entre 2009 et 2013.

