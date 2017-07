Rennes : Sio et Mendes à Montpellier (off.) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 18/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Stade Rennais souhaitait s'en séparer cet été, Giovanni Sio (28 ans, 34 matchs et 9 buts en L1 en 2016-17) et Pedro Mendes (26 ans, 19 matchs en L1 en 2016-17) vont tout de même rester en France. Comme prévu, l'attaquant et le défenseur ont signé à Montpellier. En quête d’un avant-centre depuis le départ de Steve Mounié, les dirigeants montpelliérains ont choisi de miser sur l'international ivoirien. "Giovanni est un joueur que l’on voulait il y a déjà deux saisons, ça n’a pas pu se faire, a fait savoir le président du MHSC Laurent Nicollin. J’espère qu’il va marquer beaucoup de buts et qu’il va apporter devant ce qu’il nous manque depuis quelques saisons." Le dirigeant héraultais se réjouit également de l'arrivée du défenseur portugais. "On cherchait un défenseur central et on l’a avec lui, je suis très content d’avoir un tel joueur, il apportera plus de sérénité à la défense, à lui de s’intégrer en tout cas. Je lui souhaite de réussir." Le dirigeant héraultais se réjouit également de l'arrivée du défenseur portugais. "On cherchait un défenseur central et on l’a avec lui, je suis très content d’avoir un tel joueur, il apportera plus de sérénité à la défense, à lui de s’intégrer en tout cas. Je lui souhaite de réussir."

News lue par 6637 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+