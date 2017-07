PSG : Di Maria heureux de l'arrivée d'Alves « Par Youcef Touaitia - Le 18/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, le latéral droit Daniel Alves (34 ans) a rapidement conquis ses partenaires. Le milieu offensif Angel Di Maria (29 ans, 43 matchs et 14 buts toutes compétitions en 2016-2017) espère d'ailleurs que le Brésilien apportera sa précieuse expérience pour faire franchir un cap au club de la capitale. "Si je connais personnellement Dani Alves ? Non, j’ai seulement joué contre lui. Mais je suis content de sa signature car c’est un joueur avec d’énormes qualités, qui va apporter un truc en plus à l’équipe et nous permettre d’encore nous améliorer", a estimé l'Argentin pour Le Parisien. Les deux joueurs pourraient faire des étincelles dans le couloir droit du PSG ! Les deux joueurs pourraient faire des étincelles dans le couloir droit du PSG !

