Man Utd : Herrera met les choses au clair « Par Youcef Touaitia - Le 18/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'un milieu de terrain, le FC Barcelone a souvent pensé à Ander Herrera (27 ans, 50 matchs et 2 buts toutes compétitions en 2016-2017) ces derniers mois. Mais de son côté, le joueur de Manchester United ne semble pas vraiment très chaud à l'idée de quitter Old Trafford pour rejoindre le Camp Nou. "Il n’y a rien de vrai concernant le Barça parce que je suis heureux à United. En plus, je me sens apprécié ici et je me concentre sur United", a confié le Basque dans des propos relayés par les médias britanniques. D'autant plus que l'ancien joueur de l'Athletic Bilbao est parvenu à devenir un taulier chez les Red Devils. D'autant plus que l'ancien joueur de l'Athletic Bilbao est parvenu à devenir un taulier chez les Red Devils.

