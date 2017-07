Man Utd : Mourinho a décidé pour Martial Par Youcef Touaitia - Le 18/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- N'entrant pas forcément dans les plans de José Mourinho, l'attaquant Anthony Martial (21 ans, 42 matchs et 8 buts toutes compétitions en 2016-2017) voit son avenir s'assombrir de jour en jour à Manchester United. Une situation qui ne devrait pas s'arranger puisque le Daily Express assure que l'entraîneur portugais ne compte plus sur l'international tricolore. En effet, l'arrivée annoncée d'Ivan Perisic en provenance de l'Inter Milan ne laisserait plus aucune chance à l'ancien Monégasque de s'imposer dans le onze de départ mancunien. Du coup, Martial pourrait être cédé en prêt, dans un premier temps, lors du prochain exercice, afin de gagner du temps de jeu. Pour rappel, l'Inter Milan et l'AS Rome sont déjà dans le coup pour tenter de le récupérer. Pour rappel, l'Inter Milan et l'AS Rome sont déjà dans le coup pour tenter de le récupérer.

News lue par 111 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+