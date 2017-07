PSG : la piste Alexis Sanchez réactivée !

PSG : la piste Alexis Sanchez réactivé e ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 18/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'il avait fait de Kylian Mbappé sa priorité, le Paris Saint-Germain, toujours à la recherche d'un grand nom en attaque, a décidé de réactiver la piste menant à Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League en 2016-17), affirme L'Equipe ce mardi. Avec un bon coup à jouer, Arsenal ne souhaitant pas céder son joueur à un autre club anglais et le Bayern Munich s'étant retiré de la course. Le vice-champion de France sait qu'il a désormais la voie dégagée pour mettre la main sur le Chilien. Même si les prétentions salariales de l'attaquant, la presse anglaise évoque 300.000 euros par semaine, soit plus de 15 millions d'euros par an, promettent de longues négociations.

News lue par 4408 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+