Man City : Chelsea s'attaque à Agüero !

A la recherche d'un attaquant pour remplacer Diego Costa, non retenu par Antonio Conte et qui s'est affiché avec un maillot de l'Atletico Madrid (voir brève 10h12), Chelsea a été récemment associé au buteur du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Mais à en croire Sky Sports, les Blues ont un sérieux et fort intérêt pour l'avant-centre de Manchester City Sergio Agüero (29 ans, 30 matchs et 20 buts en Premier League cette saison) !

Les Citizens peuvent-ils accepter de céder l'Argentin à un concurrent en Premier League ? C'est tout de même peu probable. Surtout que dans le même temps, l'agent d'Agüero a encore récemment démenti un départ de Manchester City cet été ().