OM : Garcia veut protéger Germain « Par Damien Da Silva - Le 17/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de trois buts depuis le début de la préparation, l'attaquant Valère Germain (27 ans) réalise de bons débuts sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. En attendant l'arrivée d'un autre buteur, l'ancien Monégasque s'impose comme la seule option viable à la pointe de l'attaque phocéenne et l'entraîneur Rudi Garcia en a conscience. "Valère est un joueur intelligent et pas seulement dans ses déplacements, mais aussi dans le jeu avec l'équipe. Je ne suis pas étonné que ça se passe bien pour lui. Il faut le ménager car on n'a pas d'autre avant-centre type pour l'instant", a confié le coach olympien à La Provence. Marseille va donc prendre soin de Germain avant le 3e tour qualificatif pour l'Europa League face au KV Ostende (27 juillet et 3 août). Marseille va donc prendre soin de Germain avant le 3e tour qualificatif pour l'Europa League face au KV Ostende (27 juillet et 3 août).

