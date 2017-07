Everton : Tottenham négocie pour Barkley « Par Romain Rigaux - Le 17/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêt à se séparer de Ross Barkley (23 ans, 36 matchs et 5 buts en Premier League en 2016-2017) cet été, le milieu offensif n'ayant toujours pas prolongé son contrat qui se termine dans un an, Everton a fixé le prix de son joueur à 57 millions d'euros. Un prix trop élevé pour Tottenham, club le plus intéressé par l'international anglais. Selon The Independent, le président des Spurs, Daniel Levy, estime cette évaluation irréaliste au vu de la situation contractuelle du joueur. Néanmoins, il y a une volonté des deux clubs de parvenir à un accord et les Toffees devraient revoir leurs exigences à la baisse. De son côté, Tottenham compte utiliser les 57 millions d'euros obtenus avec la vente de Kyle Walker à Manchester City pour boucler ce dossier.

