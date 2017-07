OM : Fanni chambre Rami

Recruté par l'Olympique de Marseille la semaine dernière en provenance du FC Séville, le défenseur central Adil Rami (31 ans) s’intègre visiblement très bien au sein de l'effectif phocéen. Membre important du vestiaire de l'OM, Rod Fanni a déjà commencé à chambrer l'international français.

"Adil, c'est un personnage. Il a du caractère, une joie de vivre qui est très importante. On travaille mieux quand on n'est pas stressé. Il rigole, il est joyeux et festif. On l'a taillé avec ses moustaches qui rebiquent. On veut lui acheter un monocle, on va investir dedans", s'est amusé le défenseur pour le quotidien régional La Provence.

Comme le gardien Steve Mandanda (), Rami devrait être titularisé pour la première fois face au Sporting Portugal en match amical mardi (19h).