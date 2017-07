Chelsea : D. Costa avec le maillot de l'Atletico

Ecarté par Antonio Conte, qui ne compte plus sur lui à Chelsea, Diego Costa (28 ans, 42 matchs et 22 buts toutes compétitions en 2016-2017) souhaite retourner à l'Atletico Madrid, malgré l'interdiction de recrutement du club madrilène cet été. L'attaquant international espagnol ne s'en cache plus et a même diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux sur laquelle il apparaît avec le maillot des Colchoneros. Taquin, le joueur a même demandé à Cesc Fabregas de "faire un câlin à Conte".

Diego Costa avec le maillot de l'Atletico