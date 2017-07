Real : Bale catégorique sur son avenir « Par Damien Da Silva - Le 17/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Durant ce mercato d'été, l'ailier du Real Madrid Gareth Bale (28 ans, 19 matchs et 7 buts en Liga cette saison) a fait l'objet de quelques rumeurs, avec notamment un intérêt de Manchester United. A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien Marca, l'international gallois s'est montré catégorique concernant son avenir chez les Merengue. "La fin de saison a été compliquée avec ma blessure, mais c'est tout. J'ai signé un long contrat à Madrid et je suis heureux. Je suis sûr que je vais faire une grande saison et mon objectif est de marquer des buts ici. MU ? Je suis un joueur britannique et on m'associe toujours à un retour à la maison. Je suis heureux ici, il y a des intérêts, mais je n'ai rien eu de concret, aucune offre", a assuré le Britannique. Autant dire que la BBC composée de Karim Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo va continuer de faire le bonheur du Real. Autant dire que la BBC composée de Karim Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo va continuer de faire le bonheur du Real.

