PSG : Trapp et la concurrence avec Areola « Par Romain Rigaux - Le 17/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire lors de sa première saison au Paris Saint-Germain en 2015-2016, le gardien Kevin Trapp (27 ans, 31 matchs toutes compétitions en 2016-2017) a dû composer avec la concurrence d'Alphonse Areola lors du dernier exercice. Relégué sur le banc en septembre, l'Allemand a finalement retrouvé une place dans le but lors de la seconde partie de saison. Dans une interview accordée à L'Equipe, le portier parisien revient sur cette concurrence particulière, sans numéro 1 établi. "C'est vrai que c'était une autre saison. Plus... (il hésite), je ne vais pas dire compliquée, mais différente. Au début, c'est Alphonse qui a joué, mais le coach (Unai Emery) n'a jamais tranché la question du titulaire, et c'était tout à fait son droit en tant qu'entraîneur. Pour nous, les gardiens, c'était quelque chose de nouveau aussi. (...) Comme tu ne savais jamais qui allait jouer et qu'il laissait la porte ouverte, tu devais tout donner à l'entraînement et montrer que tu voulais jouer", a confié Trapp. Si le PSG a tenté de s'offrir un gardien de renom cet été, le marché semble fermé et l'Allemand devrait rester le numéro 1 pour le début de saison. Si le PSG a tenté de s'offrir un gardien de renom cet été, le marché semble fermé et l'Allemand devrait rester le numéro 1 pour le début de saison.

