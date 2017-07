Monaco : Jardim compte sur Mbappé « Par Damien Da Silva - Le 17/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé par les plus grands clubs européens lors de ce mercato d'été, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) a bel et bien commencé la préparation avec l'AS Monaco. Si l'avenir de l'international français n'est pas encore assuré, l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim compte sur lui pour la saison à venir. "Je le vois tranquille, il est jeune et dispose d'un grand potentiel. Il a besoin de se mettre en rythme, mais il va bien. Je compte sur Mbappé, comme tous les joueurs de mon effectif. J'attends qu'il reste", a confié le technicien portugais au quotidien espagnol AS. Après le départ de plusieurs cadres, l'ASM a besoin de garder Mbappé pour conserver des ambitions élevées. Après le départ de plusieurs cadres, l'ASM a besoin de garder Mbappé pour conserver des ambitions élevées.

News lue par 8493 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+