Man Utd : Ronaldo, Mourinho n’y a jamais cru « Par Damien Da Silva - Le 17/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vexé par les accusations de fraude fiscale du fisc espagnol, Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) avait menacé de quitter le Real Madrid cet été. A la suite de cette rumeur, le Paris Saint-Germain et Manchester United avaient été mentionnés pour accueillir l’international portugais, mais l’entraîneur des Red Devils José Mourinho n’a jamais cru à cette possibilité. "Nous n'y avons jamais pensé, c'est un joueur important pour son club, qui possède une grande puissance financière. Nous n'avons pas trouvé la solution qui nous aurait permis de penser qu'il puisse partir. Je ne vais pas perdre de temps à penser à des joueurs qui sont de l'ordre de la mission impossible", a commenté le technicien lusitanien. Et Mourinho a vu juste puisque l’avenir de Ronaldo va bel et bien continuer de s’écrire à Madrid. Et Mourinho a vu juste puisque l’avenir de Ronaldo va bel et bien continuer de s’écrire à Madrid.

