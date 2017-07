Dortmund : Aubameyang, le club met la pression « Par Romain Lantheaume - Le 16/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Disposant d’un bon de sortie estimé à 70 millions d'euros cet été, l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans, 32 matchs et 31 buts en Bundesliga cette saison) a été prié par son club du Borussia Dortmund de régler son cas avant le 26 juillet. Problème : malgré les intérêts de Chelsea et du Milan AC pour son buteur, le récent 3e de Bundesliga affirme n’avoir reçu aucune proposition concrète pour l’international gabonais. "Nous n’avons aucune offre, a affirmé le patron du club de la Ruhr, Hans-Joachim Watzke, au journal Die Welt. Nous attendrons quelques jours de plus, mais pas davantage. Personnellement, je préférerais qu’il reste. Mais c’est vrai qu’il y a quelques clubs au monde où il pourrait clairement gagner plus d’argent". L’ancien Stéphanois se trouve actuellement au Japon où il prend part à une tournée d’avant-saison avec son club. L’ancien Stéphanois se trouve actuellement au Japon où il prend part à une tournée d’avant-saison avec son club.

News lue par 12017 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+