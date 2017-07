Chelsea : les premiers mots de Bakayoko « Par Romain Lantheaume - Le 16/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Officiellement recruté par Chelsea pour 5 ans et 45 millions d’euros samedi, le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko (22 ans) a réservé ses premiers mots au site officiel du club londonien. L’occasion pour le transfuge de l’AS Monaco de dévoiler ses objectifs pour sa première saison anglaise. "J’ai pour ambition de jouer le plus de matchs possibles, de progresser le plus possible avec un coach comme Antonio Conte, et j’ai ensuite l’objectif de jouer la Coupe du monde à la fin de la saison, a lancé l’international français. Pour moi, c’est le plus grand club anglais et j’espère réaliser de grandes choses ici. Je suis très fier. (…) Nous avons parlé (avec Conte) de tactique, d’entraînement, et il a pris du temps pour me parler de mon style de jeu et m’a expliqué que je devrais être sérieux et travailler dur." A l’ancien Rennais de prouver qu’il a les épaules suffisamment solides pour s’imposer chez les Blues où il devrait succéder à un Nemanja Matic annoncé sur le départ. A l’ancien Rennais de prouver qu’il a les épaules suffisamment solides pour s’imposer chez les Blues où il devrait succéder à un Nemanja Matic annoncé sur le départ.

