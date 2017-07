Leicester : Mahrez, la Roma revient à la charge Par Romain Lantheaume - Le 16/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une première offre de 22 millions d’euros rejetée par Leicester, l’AS Roma ne lâche pas l’ailier Riyad Mahrez (26 ans, 36 matchs et 6 buts en Premier League en 2016-2017) ! D’après le journal Leicester Mercury, la Louve prépare un nouvel assaut pour l’international algérien. Cette fois, le vice-champion d’Italie devrait mettre entre 34 et 40 M€ sur la table sans compter les bonus. Autant dire que cette proposition devrait être étudiée plus attentivement par les Foxes puisque d’après le média le Corriere dello Sport, le champion d’Angleterre 2016 a infléchi sa position et pourrait ouvrir la porte en cas de proposition d’au moins 35 M€. De son côté, l’ancien Havais se serait déjà mis d’accord avec les Giallorossi.

