PSG : Alves, l'avis tranché de Da Fonseca

Nouveau joueur du Paris Saint-Germain, le latéral droit Daniel Alves (34 ans) devra faire honneur à son statut de star mondiale avec le club de la capitale. Pour Omar Da Fonseca, l'arrivée du Brésilien est une excellente chose à bien des égards.

"Il va nous faire passer des bons moments ! J’ai hâte de le voir jouer avec Marco Verratti et Angel Di Maria. On verra du jeu "tissé", avec un redoublement de passes. Les contre-attaques ou le jeu très direct, Alves ne connait pas car il a toujours évolué dans des équipes qui dominaient. C’est un joueur qui aime le risque, il va rarement taper le ballon n’importe où. Avec lui, on va avoir cette notion de spectacle. Il va régaler le public et nous donner la chair de poule", s'est emballé le consultant de beIN SPORTS.

Les supporters parisiens trépignent d'impatience !